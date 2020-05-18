«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

تحل الدكتورة منى الصبان٬ الأستاذ بالمعهد العالي للسينما٬ ومدير المدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ في التاسعة من مساء اليوم الإثنين٬ بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف بالمملكة العربية السعودية٬ عبر البث المباشر من خلال الإنستجرام.ويتضمن اللقاء الحديث عن تعليم السينما وامتحاناتها عن بعد في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ والمراحل التي شهدتها المدرسة٬ والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة من الشباب لتعلم تقنيات العمل السينمائي والتلفزيوني من خلال شبكة الإنترنت.وترى "الصبان" أن الهدف من تعليم السينما هو نشر الوعي الثقافي لدى الشباب وتعلّم اللغة السينمائية خاصة مع توفر التقنيات التكنولوجية من كاميرات على الهواتف المحمولة وهذه قليلة الكلفة.يشار إلى أن "الصبان" لها عديد من المؤلفات السينمائية نذكر منها: "من مناهج السيناريو والإخراج والمونتاج"، "المدرسة العربية للسينما"٬ "المونتاج الخلاق ما بين القديم والحديث.. دراسة في التطور التاريخي لأبعاد الخلق المونتاجي".