4 رحلات جوية إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين غدًا

تواصل وزارة الطيران المدني تسيير أسطولها الجوي إلى مختلف دول العالم لنقل آلاف المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا القاتل "كوفيد- 19"، وذلك وفقًا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية.ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، غدًا الإثنين، رحلتين بين مطارات القاهرة وجدة والرياض، لنقل أكثر من 500 راكب مصري يرغبون في العودة إلى بلادهم.كما ستسير شركة "إير كايرو"، غدًا الإثنين، رحلتين بين مطارات القاهرة وجدة والرياض لنقل حوالي 450 راكبًا مصريًا، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتنفيذ الاشتراطات الصحية عند الكشف على الركاب فور وصولهم إلى القاهرة، وسيتم نقلهم مباشرة عبر أتوبيسات شركة فاين سلكش للسياحة، إلى مناطق العزل الطبي والمخصصة من جانب الدولة المصرية لمدة 14 يومًا متتاليًا؛ للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.