وزير التعليم لطلاب الثانوية: «انتظروا جدول الامتحانات الرسمي»

تداول رواد السوشيال ميديا منذ قليل، جدولا معدلا لامتحانات الصف الثالث الثانوي بعد قرار تأجيل الامتحانات.ونص الجدول على أن يوم ٢١ يونيو يخوض الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، أما يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو يخوض الطلاب مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو يخوض الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، أما يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو فيخوض الطلاب الرياضة التطبيقية الديناميكا.وأضاف الجدول المتداول أنه خلال يوم الخميس الموافق ٢ يوليو يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، أما الثلاثاء الموافق ٧ يوليو فيخوض الطلاب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، أما الأحد الموافق ١٢ يوليو فيخوض الطلاب الكيمياء والجغرافيا، أما يوم الثلاثاء الموافق ١٤ يوليو يخوض الطلاب التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، أما يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو فيخوض الطلاب الجيولوجيا والرياضة البحتة وعلم النفس، وفِي يوم ٢١ يوليو يخوض الطلاب الجبر والهندسة.وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"الدستور"، إنه يناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور بانتظار الجدول الرسمي الذي يصدر من وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة.