«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نية للسماح بالعودة التدريجية للنوادي الرياضية في النصف الثاني من يوليو، مشيرا إلى أنه في حال عودة الأندية سيفتح المجال ربما لعودة الدورى المصرى وفقًا لضوابط.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "عودة الأندية ستمهد الطريق لعودة الدوري العام والأنشطة الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والرياضة".وأردف: "من ناحية الحكومة لا مشكلة في عودة الدورى وفقًا للاشتراطات الصارمة".من ناحية أخرى، أوضح متحدث الوزراء أن الصيدليات وخدمة الدليفري للصيدليات والمطاعم والمواد الغذائية مسموح لها العمل 24 ولا ينطبق عليها الحظر.ولفت إلى أن قرار إغلاق المواصلات العامة لا يشمل الميكروباصات ولا أوبر ولا التاكسيات، ولا السيارات الخاصة، موضحا أن مرورها متاح حتى الساعة الخامسة، من أول يوم العيد حتى يوم الجمعة.وأكد أن المولات والمحلات التجارية مغلقة تماما وصالونات الحلاقة مغلقة خلال أيام العيد.