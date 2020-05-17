ضبط 5895 مخالفًا لقرار الحظر خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.يأتي هذا فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).وكانت المخالفات على النحو التالى:ضبط عدد (5895) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.ضبط عدد (1817) سيارة مخالفة.ضبط عدد (151) دراجة نارية مخالفة.ضبط عدد (238) مركبة "توك توك" مخالفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.