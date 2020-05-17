والدة تميم تجري عملية تجميل في إسرائيل

كشفت المحامية الأمريكية «إيرينا تسوكرمان» المختصة في شؤون الأمن القومي وحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن زيارة الشيخة موزة بنت مسند إلى إسرائيل لإجراء عملية تجميل، خلال الأيام الماضية وتمر بها الدوحة بظروف اقتصادية صعبة، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.ونشرت «تسوكرمان» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورا للمستشفى التي أجرت فيها موزة عملية التجميل الخاصة بها في تل أبيب، مرفقة ذلك بتعليقها: «هذا هو المكان الذي أجرت فيه الشيخة موزة جراحة التجميل الخاصة بها في الوجه».ونشرت أيضًا مقطع فيديو صورته من مقر إقامتها بنيويورك، حيث وجهت فيه رسالة إلى موزة المسند، حيث قالت: «إنك تتقدمين بالعمر وتطرقت إلى عملية تجميل في إسرائيل التي قلتِ عنها إنكِ تكرهينها».ويمر الشعب القطري بظروف اقتصادية متردية بسبب تحول البلاد إلى بؤرة لتفشي الوباء، مما أدى إلى ضرب كافة القطاعات بالدوحة.