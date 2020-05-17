الزراعة تضخ كميات كبيرة من المنتجات لعيد الفطر

قال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن المنافذ المتنقلة والثابتة لبيع منتجات عيد الفطر، تشمل القاهرة والجيزة وسيناء وخاصة منافذ الدقي والمعادي وحلوان والتبين و١٥ مايو والقناطر الخيرية ونويبع والطور ودهب وأبو زنيمة، بينما المنافذ المتنقلة سيتم توجيهها بالتنسيق مع القرى والمحافظات.وأشار مدير التسويق بقطاع الانتاج في تصريحات لـ"الدستور"، أن الزراعة المحمية قامت أيضا بضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة إجازة العيد في جميع المنافذ، كما ستقوم بضخ كميات كبيرة من الرنجة والأسماك ذات الجودة العالية، وتستمر مواعيد العمل في المنافذ يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً.