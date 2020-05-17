إحالة سائق وعاطلين بتهمة سرقة التكاتك بالمرج للجنح



وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم حسام.ز سائق، ومحمود.س، وحمادة.م عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع والوصلات الكهربائية، وأقروا بسرقتهم لـ١٢ توك توك بذات الأسلوب.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج بسرقة التكاتك الخاصة بهم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين.



وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها، وأرشدوا عن مكان باقي التكاتك المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإحالة سائق وعاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهم بسرقة التكاتك بمنطقة المرج.