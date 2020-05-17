سيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة عبر «تويتر»

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة غامضة لمتابعيها بطريقة ساخرة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وكتبت سيرين عبدالنور عبر حسابها على "تويتر": "إذا حدا أذاك بكلام جارح فارميه بالورود مع المزهرية طبعا والطاولة إذا قدرت وشكرا"، ولم تعطي النجمة اللبنانية أي إشارة إلى سبب تغريدتها الأخيرة أو الشخص المقصود من كلامها.كانت سيرين عبدالنور، أعربت عن تمنياتها أن تعود بلدها لبنان إلى سابق عهدها من حيث الأمان والاستقرار، داعية الله أن يخلص البلاد من الشر ومن الأمراض وأن يرتاح الشعب من الفقر والقهر، قائلة: "بدى شوف لبنان مثل أيام زمان، بدعى الرب يحمينا ويخلصنا من الشر يللي عم يلعب فينا، لا أمان لا استقرار، ناس عم تموت من الجوع ومن الفقر ومن الأمراض من القهر، بدي شعبي يرتاح يا رب ساعدنا".