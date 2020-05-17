رسائل الاقباط لله في نهاية الخماسين..ارفع كورونا وافتح الكنائس

أعرب عدد من الأقباط عن تمنياتهم بفتح الكنائس القبطية، قبيل بدء احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الرسل الذي يحل في الأول من يونيو المقبل.و قال عم صلاح الشهير بـ"أبو سعد"، احد اقباط ايبارشية بني سويف، اتمنى من الله ان يزيل لعنة الكورونا التي اجتاحت العالم أجمع، ملتمسا من الله ان يزيل تلك الغمة عن جميع البشر وليس مصر، مستطرًدا في بساطة "علشان برضه محدش يعدينا".وعبر " أبو سعد" عبر "الدستور" عن اشتياقه لزيارة الكنيسة قائلا"بيت ربنا وحشني"، مؤكدا تمنياته بممارسة الأسرار الكنسية، كالتقرب من سر الافخارستيا وحضور القداس الإلهي، ممارسة سر الاعتراف."المقدسة نجية"او أم صباح، احدى قبطيات الاسكندرية، بعثت برسالتها الخاصة من خلال "الدستور" حيث أكدت أنها لا تتمنى شيئا سوى ان يراعي الله الغلابة بحسب تعبيرها، مشددة على تضرر العديد من أبنائها الذين يعملون في مجال المعمار وخلافه وكذلك آخرين من الكورونا، ملتمسة من الله ان يرزقهم برزقه الواسع بحسب تعبيرها.