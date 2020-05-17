رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مدبولي»: إذاعة صلاة عيد الفطر من أحد المساجد الكبرى

الأحد 17/مايو/2020 - 02:16 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هدير شعراوي
طباعة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إذاعة صلاة عيد الفطر المبارك من أحد المساجد الكبرى مع استمرار تعليق الصلاة في المساجد.

وقال مدبولي- خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا- اليوم الأحد، إن صلاة العيد التي ستذاع تليفزيونيًا ستقتصر فقط على العاملين في المسجد، لكن الشعائر سيشاهدها المواطنون في وسائل الإعلام.

وأعلن مدبولي غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والمتنزهات للحد من انتشار الفيروس بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو (أسبوع عيد الفطر)، إضافة إلى فرض حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف «مدبولي» أنه سيتم إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات للتخفيف من فرص انتشار الفيروس، وهذه الإجراءات نتيجة أعداد المواطنين الكبيرة التي تنزل الشوارع في مثل هذه المناسبات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو سيتم فتح جميع المحلات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً على مدار أسبوعين بعد عيد الفطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»