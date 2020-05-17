«مدبولي»: إذاعة صلاة عيد الفطر من أحد المساجد الكبرى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إذاعة صلاة عيد الفطر المبارك من أحد المساجد الكبرى مع استمرار تعليق الصلاة في المساجد.وقال مدبولي- خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا- اليوم الأحد، إن صلاة العيد التي ستذاع تليفزيونيًا ستقتصر فقط على العاملين في المسجد، لكن الشعائر سيشاهدها المواطنون في وسائل الإعلام.وأعلن مدبولي غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والمتنزهات للحد من انتشار الفيروس بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو (أسبوع عيد الفطر)، إضافة إلى فرض حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.وأضاف «مدبولي» أنه سيتم إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات التي تتنقل بين المحافظات للتخفيف من فرص انتشار الفيروس، وهذه الإجراءات نتيجة أعداد المواطنين الكبيرة التي تنزل الشوارع في مثل هذه المناسبات.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو سيتم فتح جميع المحلات من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءً على مدار أسبوعين بعد عيد الفطر.