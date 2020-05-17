رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم باستقبال طرود بها مخدرات عبر مطار القاهرة

الأحد 17/مايو/2020 - 01:31 م
ضبط
ضبط
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة النزهة الجزئية، بالتحفظ على 2 طرد بريدى عثر بداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما لمخدر الحشيش بمطار القاهرة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي وإعداد تقرير مفصل بها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط المرسل إليه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية بوجود طرد بريدى بداخله كمية من المواد المخدرة، أمكن ضبط الطرد وبداخله مخدر الترامادول، قادم من إحدى الدول الأجنبية لشخاص مقيم بالدقهلية.

وفى سياقٍ متصل، تم ضبط طرد بريدى عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة من شخص مقيم بإحدى الدول العربية، وعقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جراما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

لم ترد على اتصالاته.. لماذا ذهب ياسر جلال إلى منزل نجلاء بدر؟

«الأزهر» يجيز صلاة العيد فى البيوت.. والخطبة ليست شرطًا لصحتها

الصور

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

قراءة في كتاب «كيف تستعد للقاء الله؟»

الحلقة 21 من رواية «الصديق أبو بكر».. حديث الإفك 3

الحلقة 20 من رواية «الصديق أبوبكر».. حديث الإفك 2

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»