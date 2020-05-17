ضبط متهم باستقبال طرود بها مخدرات عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، بالتحفظ على 2 طرد بريدى عثر بداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما لمخدر الحشيش بمطار القاهرة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي وإعداد تقرير مفصل بها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط المرسل إليه.وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية بوجود طرد بريدى بداخله كمية من المواد المخدرة، أمكن ضبط الطرد وبداخله مخدر الترامادول، قادم من إحدى الدول الأجنبية لشخاص مقيم بالدقهلية.وفى سياقٍ متصل، تم ضبط طرد بريدى عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة من شخص مقيم بإحدى الدول العربية، وعقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جراما.