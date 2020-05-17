تحقيقات في مصرع وإصابة 3 شباب في حادث تصادم بالعياط

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الاستعلام عن حالة شخصين مصابين في حادث تصادم بالعياط تمهيدا للاستماع لأقوالهما، للوقوف على أسباب الحادث، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية.كان رئيس مباحث قسم شرطة العياط تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين.وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين اصطدام دراجة بخارية بسيارة ملاكي وأسفر عن حدوث تلفيات بالمركبتين ومصرع "ر.ح.ع"، وإصابة آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.