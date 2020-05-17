فلسطين: وفاة أحد أبناء الجالية بالخارج بكورونا.. والحصيلة 82

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفاة مواطن من أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن هذه الوفاة ترفع عدد الوفيات بالفيروس بين صفوف جالياتنا في الخارج إلى 82، فيما تم تسجيل 1507 إصابات، و701 حالة تعاف.