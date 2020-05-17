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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أداء إيجابى لبورصات الإمارات بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 17/مايو/2020 - 10:35 ص
بورصات الإمارات
بورصات الإمارات
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، بالتزامن تطورات فيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى كشف البنوك الإماراتية الكبرى عن استثماراتهم في مجموعة "فينيكس كومودتيز" التي تخضع للتصفية في الوقت الحالي.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.13 %، رابحا نحو 21.4 نقطة ليصل إلى مستوى 1915.92 نقطة، وذلك من خلال تداول 51.46 مليون سهم، بقيمة 41.4 مليون درهم.

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26 %، ليسجل مستوى 4077.46 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 5.44 مليون سهم، بقيمة قدرها 28.16 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 1.68 %، وإعمار مولز 2.52 %، وداماك 2.95 %، ودبي الإسلامي 0.58 % والإمارات دبي الوطني 0.58 %.

وارتفع سهم الدار العقارية 2.3 %، ومنازل 2.4 %، واتصالات 0.13 % إضافة إلى سهم أدنوك للتوزيع 0.72 %، وأبوظبي الأول 0.18 %.

يُشار إلى أن دولة الإمارات سجلت، أمس الأربعاء، 796 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد- 19" من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 22.627 ألف حالة، فيما وصلت حالات الوفاة لـ 214 شخصًا حتى الآن.

وشهد أداء أسواق الأسهم الإماراتية تباينًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك تزامنًا مع تباين تعاملات الأجانب في تلك الفترة، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 278.91 مليار درهم، مقابل نحو 281.15 مليار درهم، بخسارة سوقية قدرها 2.24 مليار درهم (609 ملايين دولار).

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 454.27 مليار درهم، مقابل نحو 451.21 مليار درهم، بمكاسب سوقية قدرها 3.06 مليار درهم (830 مليون دولار).

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