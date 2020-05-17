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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك آسيوي: 8.8 تريليون دولار خسائر متوقعة للاقتصاد عالميا

الأحد 17/مايو/2020 - 10:15 ص
بنك آسيا للتنمية
بنك آسيا للتنمية
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توقع بنك آسيا للتنمية أن يسجل الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح بين 5.8 تريليون و8.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل بين 6.4 % و9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب جائحة "كورونا " المستجد (كوفيد-19).

وكشف البنك في تقرير التقييم "المنقح " حول التأثير الاقتصادي المحتمل من (كوفيد-19 ) الذي أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" اليوم الأحد، أن الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تصل ما بين 1.7 تريليون دولار في إطار عملية "الاحتواء قصيرة الأجل " لمدة ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون دولار في إطار عملية "الاحتواء طويلة الأجل " لمدة ستة أشهر، وتمثل هذه المنطقة 30 % من إجمالي الانخفاض في الإنتاج العالمي.

وذكر التقرير أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد استجابت بسرعة لتأثيرات هذه الجائحة، وطبقت عدة تدابير مثل توفير التيسير المالي والنقدي، وزيادة الإنفاق الصحي، والدعم المباشر لتغطية الخسائر في الدخل والإيرادات.

وفي سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين في البنك، ياسويوكي سوادا - في بيان صدر عن البنك - إن الجهود المتواصلة من جانب الحكومات التي تركز على هذه التدابير، قادرة على تقليص الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 %، مما يساعد على تقليل الخسائر الاقتصادية العالمية ما بين 4.1 و5.4 تريليون دولار بسبب الوباء.

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