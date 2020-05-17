90 ألف إصابة حصيلة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع عددها إلى حوالي 5 آلاف، مقابل 3900 خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90 ألفا و927 مصابا.وقالت الصحة الهندية إن معدل الوفيات شهد ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات، حسب الإحصائية الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.وأضافت الوزارة أنه تماثل للشفاء ما حوالي 34 ألفا و108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.