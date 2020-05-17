رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

90 ألف إصابة حصيلة بكورونا في الهند

الأحد 17/مايو/2020 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع عددها إلى حوالي 5 آلاف، مقابل 3900 خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90 ألفا و927 مصابا.

وقالت الصحة الهندية إن معدل الوفيات شهد ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات، حسب الإحصائية الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872.

وأضافت الوزارة أنه تماثل للشفاء ما حوالي 34 ألفا و108 أشخاص، بزيادة 3956 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 مارس، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 مايو، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 4.7 مليون

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط