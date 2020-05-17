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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع تنفيذ المشروعات بأرمنت

الأحد 17/مايو/2020 - 08:52 ص
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
هدى الأمير
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تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سير الأعمال الجارية في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خلال جولة ميدانية واسعة بمدينة أرمنت برفقة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات.

وتابع المحافظ مع رئيس المدينة العميد عبدالله عاشور، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة التي تعطل العمل بها لوجود عدد من العراقيل حيث تم التنسيق بين الجهات المنفذة وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال المحطة التي تعد محطة رئيسية لجميع محطات رفع الصرف الصحي لمركز ومدينة أرمنت.

وبحث المحافظ مع الشركة المنفذة للمشروع "المقاولون العرب" نسب تنفيذه ومراحل العمل به حيث أكدوا أنه من المقرر انتهاء العمل بالمحطة قبل 30 يونيو 2021.

كما تفقد المحافظ مشروع محطة صرف الرزيقات قبلي الفرعية، وتابع مراحل العمل بها حيث أكد القائمون على المشروع أنه تم انتهاء العمل بنسبة 95% من شبكاتها ومن المقرر انتهاء العمل بها 30 يونيو 2021.

وتابع المحافظ مع رئيس مدينة أرمنت الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي حيث أكد عاشور أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من مشروعات الصرف لخدمة أهالي أرمنت، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع "مصنع الحركات" لتنفيذ مشروعات صرف صحي لقرى المحاميد بحري وقبلي والديمقراط ومن المقرر تسليم مواقع العمل للبدء في هذه المشروعات عقب إجازة عيد الفطر.

وأنهى المحافظ جولته بمدينة أرمنت بمتابعة مشروع تطوير وتجديد مركز طب وصحة الأسرة بالرياينة الذي ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يشمل تطوير وتحديث 9 وحدات صحية بمدينة أرمنت لتصبح مراكز صحة وطب أسرة تعمل تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجه المحافظ خلال تفقده مواقع المشروعات بضرورة اتباع العمال كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتضمن ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات حرصًا على سلامتهم مشيدًا بدورهم في انجاز ودفع العمل بالمشروعات التي تحقق تنمية مجتمعية وتعود بالنفع على المواطنين.
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

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