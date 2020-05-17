نصولي: الكحول يقضي على كورونا 100%

أوضح الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، حقيقة ما تردد بشأن أن الكحول لا يقضي على فيروس كورونا، قائلا:" إن الكحول يقضي على الفيروس بنسبة 100%.".وأضاف "نصولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news"، أن استخدام الكلور المخفف بالمياه لتطهير الأسطح يقضي على الفيروس في 30 ثانية، كاشفا أن الجو الحار وارتفاع نسبة الرطوبة يخفف من نشاط فيروس كورونا.وأوضح مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، أن الكحول تركيز 70% قد يكون أفضل من تركيز 90%، لأنه يصل أسرع للفيروس ويقضي عليه.يُذكر أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.