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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب يروى موقف بطولى لعادل إمام ضد الجماعات المتطرفة

الأحد 17/مايو/2020 - 05:33 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين، قائلا: "عادل إمام الناس تعرفه بأنه صانع البهجة، لكن لا تعرف أن له مواقف بطولية".

وروى "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قصة تحدي الزعيم عادل إمام للجماعات المتطرفة، قائلا: "سنة 1988 كنت متخرج من إعلام قسم صحافة، رئيس التحرير في روز اليوسف، قال لي هتروح أسيوط مع عادل إمام، وكانت الجماعات المتطرفة اعتدت على فرقة مسرحية في أسيوط وكسرت المسرح".

وأضاف: "عادل إمام قرر عرض مسرحية الواد سيد الشغال في أسيوط، وسافرنا معاه، وكنا كلنا خايفين، وكان عادل إمام الوحيد اللي فينا مش خايف، نزلنا في فندق أمام المحطة فندق بدر، احنا واقفينا حاسين إن الراجل في أي لحظة هيحصل له حاجة، والجماعات المتطرفة هتهاجمه".

ووجه "أديب" تهنئة للزعيم، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، عمره 80 سنة، منها 50 سنة قمة، لن يأتي مرة أخرى عادل إمام، وهو ذهب أصلي عيار 24، أفلامه ومسرحياته علامات في الوجدان المصري، لن أدعي أني صديق لكني لا أنسى موقفه في أسيوط كان مواجه وشجاع لا يخاف".

ونوه "أديب" إلى أن قناة "إم بي سي مصر" ستعرض غدا فيلم عن عادل إمام بعنوان "عمر من البهجة". شاهد

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