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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

الأحد 17/مايو/2020 - 12:27 ص
بيت الشعر
بيت الشعر
جمال عاشور
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يقيم بيت الشعرالعربي بمركز إبداع "الست وسيلة"، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الأحد، اللقاءَ الأسبوعي "أون لاين".

ويتضمن اللقاء أربع فقرات: الفقرة الأولى مع الشاعرة الدكتورة حنين عمر، وحديث عن ترجمة الشعر، والفقرة الثانية أمسية شعرية يشارك فيها من الشعراء أحمد البيطاني، وأحمد رامي عبد الله، وحسام وفا، وشروق نبيل، وشيرين مجدي، عوبد الرحمن مقلد، ووفيق جودة.

أما الفقرة الثالثة فتتضمن فاصلًا موسيقيًا وغنائيًا، يشارك فيه عمرو منصور، ومنى رؤوف، أما الفقرة الرابعة فتضمن لقاء مفتوح، ويشارك فيه الشعراء الحاضرون للأمسية.

كما يشارك في إدارة اللقاء من الشعراء نور الدين نادر، وضياء فريد، ونورا النيلي، وهالة ربيع.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد.

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