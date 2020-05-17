سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 17-5-2020

سعر الدينار الكويتي أمام الجينه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل للشراء 49.43 وللبيع 51.43، أما بنك المركزي المصري 50.63 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.57 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.



وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 48.67 للشراء وللبيع 51.21، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 48.67 للشراء وللبيع 50.76، كما حقق بنك التعمير والإسكان للشراء 48.2 وللبيع، 50.83، وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدينار 49.37 للشراء وللبيع50.96.



وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء 49.43 وللبيع 51.08، كما وسعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 50.80 والبيع 51.11، أما بنك الكويت الوطنى فسجل 50.42 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء وللبيع 50.57 جنيه، أما بنك الكويتي الوطني فسجل 50.36 للشراء وللبيع 51.27، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.30 للشراء والبيع 51.11، أما بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.43 و51.08 للبيع.



بورصة الكويت



وحققت شركة بورصة الكويت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2019 الماضي، أرباح صافية بلغت 9.6 مليون دينار، بنسبة تفوق 307 % مقارنة بأرباح عام 2018 والتي بلغت 2.35 مليون دينار كويتي.



وذكرت شركة بورصة الكويت في أحدث تقريرها -أن إجمالي أصول الشركة يبلغ 36.19 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت نسبتها 41٪ مقارنة بعام 2018 حيث بلغ إجمالي الأصول حينها 25.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 22.5 مليون دينار كويتي في عام 2018 إلى 32.1 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019.



كما زادت إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى بنسبة الـ 58.4% لتبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة الربح التشغيلي 8 مليون دينار كويتي، أي ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجّل في عام 2018 والذي بلغ 1.6 مليون دينار كويتي.

شهد سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 17-5-2020، أمام الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلي المصري 50.63 للشراء و51.20 للبيع، مقابل تسجيله أمس 49.47 للشراء وللبيع 51.08.ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية: