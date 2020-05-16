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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يوجه بإنجاز قضية مقتل شاب بالعريش

السبت 16/مايو/2020 - 11:58 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
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يتابع النائب العام المستشار حمادة الصاوي سير التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه عبد الله الأخرسي، بعد الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، توفي على إثر إصابته، حيث وجه النائب العام بسرعة إنجاز القضية لمحاكمة المتهمين.

وأبلغ المجني عليه نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام، قبل وفاته، بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء ـ تمكن من تحديد أسماء منهم ـ مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها، وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين.

وأكدت المعلومات تشاجُرَ أحد المتهمين ـ أكثرَ من مرة ـ مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك، لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.

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