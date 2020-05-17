موسى: مصر لن تطبق الحظر بشكل كامل (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم تطبيق حظر التجوال بشكل كامل في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة ستجتمع غدًا لبحث سيناريوهات الحظر فى العيد.وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التجمعات لن تكون مثلما كانت في الأعوام السابقة، لأن هناك تخوف لدى المواطنين من فيروس كورونا.وأشار إلى أن ما بعد كورونا يختلف عما قبلها، والحياة يجب أن تعود ولكن بضوابط، حيث شرعت بعض الدول الأوروبية في عودة الحياة لطبيعتها.وأضاف أنه تم رفض طلب بعض الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية، وذلك لعدم قدرتها على تطبيق الضوابط المطلوبة منها.وشدد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس، متابعًا: "طالما أن المواطنين قرروا النزول إلى الشارع فلا بد من الالتزام بالكمامة، وهذه المرحلة ستمر ولكن تحتاج للالتزام".