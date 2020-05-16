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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: تركيا مقبلة على حرب أهلية وإفلاس

السبت 16/مايو/2020 - 11:49 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
رباب الأهواني
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا مقبلة على حرب أهلية وإفلاس بسبب الحديث عن احتمالية وقوع انقلاب.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن قصة الانقلاب بدأت برؤية أو حلم لأحد المشايخ التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن الشيخ التركي أحمد محمود أونلو، المعروف بجوبلي أحمد، وهو أحد شيوخ نظام العدالة والتنمية، ادعى حدوث انقلاب جديد في تركيا، حيث قال خلال أحد البرامج، إنه رأى حلمًا منذ 6 أو 7 أشهر، مفاده أنه سيكون هناك خطر حدوث انقلاب آخر، وسيكون انقلابًا عسكريًّا، مضيفًا: "رأيت عدة أحلام بعد انقلاب يوليو 2016، وحسب تلك الأحلام فإنه سيكون هناك خطر حدوث انقلاب عسكري، رأيت أنه تم إيقافي وسألوا عن هويتي، وكان هناك حظر تجوال، ليحفظنا الله".

وأشار "الديهي"، إلى أن ما حدث مع شيخ أردوغان هو ما حدث مع محمد مرسي في مصر، حيث ادعى الشيخ جمال عبدالهادي، أحد عناصر الجماعة الإرهابية، بأن أحد الصالحين في المدينة المنورة بالسعودية، بشره أنه شاهد "سيدنا جبريل" في ميدان رابعة العدوية، يعمل على تثبيت المعتصمين في رابعة.

وأذاع فيديو لصحفي تركي قال خلاله: "سنسيل دماء الملايين إذا فكرتم في الثورة على الرئيس"، مؤكدًا أن هذا هو نفس تصريح صفوت حجازي الذي قال فيه: "محمد مرسي خط أحمر واللي هيرشه بالمايه هنرشه بالدم".

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