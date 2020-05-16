اللواء 73 مشاه ينفي استهداف منظومة دفاع الجيش الليبي بـ«الوطية»

نفى مسؤول مكتب الإعلام باللواء 73 مشاه التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، مساء اليوم، ما تردد عن استهداف منظومة الدفاع الجوي للجيش الوطني بقاعدة عقبة بن نافع الاستراتيجية (الوطية).وقال الخرطوش في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الوضع الميداني ممتاز ولا وجود للاشتباكات المباشرة، مع بعض المناوشات والتعامل بالمدفعية الثقيلة، والمعنويات دائما وأبدا تعانق السماء والجاهزية الكاملة ما إن صدرت أوامر للتقدم أو لإفشال هجوم مضاد».وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي تحقق السيطرة الجوية الكاملة، وأسقطت طائرتين للغزو التركي مع ساعات الصباح الأولى والثانية مساء، ولا صحة لأخبار البوق الإعلامي الكاذب للمليشيات بشأن استهداف منظومة الدفاع الجوي للقوات المسلحة بقاعدة عقبة بن نافع (الوطية).