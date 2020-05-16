رفع 14 ألف طن قمامة في أسبوع بالغربية
السبت 16/مايو/2020 - 10:47 م
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغنيطباعة
أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع 14 ألف و385 طن قمامة ضمن 322 حملة نظافة في أسبوع، بالمراكز والمدن، خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري.
وشدد محافظ الغربية، في بيان، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة المواطنين.
وشدد محافظ الغربية، في بيان، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة المواطنين.