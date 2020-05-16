رفع 14 ألف طن قمامة في أسبوع بالغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، رفع 14 ألف و385 طن قمامة ضمن 322 حملة نظافة في أسبوع، بالمراكز والمدن، خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري.وشدد محافظ الغربية، في بيان، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا على صحة المواطنين.