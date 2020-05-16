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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: سماء قاعدة الوطيـة مؤمنة بالكامل

السبت 16/مايو/2020 - 10:17 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أكدت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، أن سماء قاعدة الوطيـة الاستراتيجية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، مؤمنة بالكامل.

وقالت الغرفة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سماء قاعدة الوطيـة مؤمنة بالكامل ولله الحمد بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لأخوتنا ويتقبلهم من الشهداء وأن يشفي الجرحي كانت ضريبة باهضة وفاتورة عالية من قصف طيران الأحتلال التركي وصمود الرجال في هذه المنطقة العصية لقد خاب مسعأهم وإنتهت أحلأمهم بعون الله دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة.ابشروا يا هلنا".

يأتي هذا بعد دقائق من اعلان شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة من طراز Anka-S، والتي يطلق عليها اسم "العنقاء"، حيث قامت بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع (الوطية الجوية).

ويأتي تأكيد شعبة الإعلام الحربي بعد أن تداولت عدة صفحات مقطع فيديو لطائرة تركية مُسيّرة وهي تحترق بالنيران بعد استهدافها في محيط قاعدة الوطية، صباح السبت.

وما تزال الاشتباكات متواصلة في أكثر من محور بين وحدات الجيش الوطني والقوات المساندة لها، وبين مليشيات حكومة الوفاق مصحوبة بالمرتزقة السوريين الذين زجت بهم الرئاسة التركية للدفاع عن حكومة الوفاق.

وتعد قاعدة الوطية أهم قاعدة عسكرية جويّة غرب ليبيا، وهى خاضعة لسيطرة الجيش الليبي، في الوقت الذي تطمح فيه مليشيات الوفاق المدعومة من تركيا، السيطرة على هذه القاعدة العسكرية، من أجل تحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث أن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة بمدينة ترهونة، وتعني أيضا السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية.
الجيش الليبي: سماء قاعدة الوطيـة مؤمنة بالكامل
الجيش الليبي: سماء قاعدة الوطيـة مؤمنة بالكامل

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