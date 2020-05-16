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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فلانتينو الحلقة 23.. رسائل تهديد لـ عادل إمام وداليا البحيري

السبت 16/مايو/2020 - 09:04 م
فلانتينو
فلانتينو
حسن أمين
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انتهت منذ قليل الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل الكوميدي "فلانتينو" الذي ينافس به الزعيم عادل إمام في الماراثون الرمضاني.

يقدم "الدستور" ملخص الحلقة الـ 23 من مسلسل "فلانتينو" المعروض على قناة DMC:

وتلقى الزعيم عادل إمام الذي يظهر بشخصية "فلانتينو" وابن شقيقته "عاصم" الذي يجسد دوره الفنان حمدي المرغني والفنانة داليا البحيري رسائل نصية من رقم مجهول يهددهم من خلالها.

وقام الفنان محسن منصور الذي يجسد دور طليق الفنانة داليا البحيري بالذهاب إلى الكومباوند الذي يسكن فيه فلانتينو وداليا البحيري وهاجم أفراد الامن وترك لهم رسالة تهديد.

وتلقت الفنانة دلال عبد العزيز التي تجسد شخصية زوجة فلانتينو الأولى بالفنانة داليا البحيري زوجته الثانية في اجتماع مجلس اتحاد ملاك الكومباوند بالرغم من تشديد عادل إمام لها بعدم الذهاب كي لا تراها زوجته الأولى.ِ

يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" بجانب الزعيم عادل إمام كل من الفنانة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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