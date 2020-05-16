رئيس الوزراء الإيطالي يُعيد فتح السينما والمسارح ومراكز الرياضة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم السبت، عن أنهم مستعدون لمرحلة جديدة من خطوات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" بثقة ومسئولية.وقال رئيس الوزراء الإيطالي في كلمة له مساء اليوم، إنهم سيعيدون فتح المراكز الرياضية في 25 مايو الجاري، والمسارح ودور السينما في 15 يونيو القادمين مع الحفاظ على إجراءات السلامة، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأضاف: "نعتزم السماح بالتحرك بين دول الاتحاد الأوروبي بدءًا من 3 يونيو القادم دون فرض عزل صحي لمن يدخل إلى بلادنا".وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أنهم يمكنهم فرض قيود محلية معينة إذا لزم الأمر، مشددًا على أن جهود مكافحة فيروس كورونا تؤتي ثمارها.وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير للوفيات في إيطاليا للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي، حيث فرضت البلاد الحجر الصحي.وأوضحت السلطات الإيطالية أنها سجلت 875 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 224,760 حالة حتى اليوم، فيما تخطى إجمالي الوفيات 31 ألف حالة.