نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى برسالة خاصة.. (صور)

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلقت نانسي عجرم على الصور، قائلة: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وأنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى ‏أعيادي".‏وحصدت الصور العديد من تعليقات متابعيها الذين هنأوها بعيد ميلاد ابنتها وتمنوا لها حياة سعيد.وكانت نانسي عجرم قد قدمت أغنية "العمر" كتتر لمسلسل "سكر زيادة" الذي يشارك في السباق الرمضان الحالي.يذكر أن نانسي عجرم أنجبت 3 بنات من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهم «ميلا وإيلا وليا»، وكانت قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها "ليا" الأول في شهر فبراير الماضي.