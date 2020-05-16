رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

السبت 16/مايو/2020 - 06:39 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم، عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير للوفيات في إيطاليا للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي، حيث فرضت البلاد الحجر الصحي.

وأوضحت السلطات الإيطالية أنها سجلت 875 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 224،760 حالة حتى اليوم، فيما تخطى إجمالي الوفيات 31 ألف حالة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، عن صدور مرسوم للسماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، كما سيسمح بالسفر عبر المناطق، ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه.

وأصر رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ومن المقرر فتح المتاجر في 18 مايو الجاري، وسط مخاوف من حدوث موجات جديدة من الوباء.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا لمنع التنقل داخليا في مارس الماضي، منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير الماضي لديها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تحدد معايير تقييم المشروعات البحثية للطلاب

أحمد فلوكس يغادر قسم الشيخ زايد بعد سداد الكفالة فى مشاجرته مع أفراد أمن

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

مواقف الزمن الجميل.. فنان شهير يتناول الإفطار فى «بنزينة» مع العمال

حرب «الرسائل المفخخة»... محاولة اغتيال خبراء صناعة الصواريخ والطائرات المصرية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر

قصيدة «على باب الله» للشاعر فؤاد حداد فى بيت الشعر

«هيئة الكتاب» تتيح «حكايات الولاد والأرض» للقراء أونلاين

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: كورونا سيؤخر إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ