إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم، عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير للوفيات في إيطاليا للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي، حيث فرضت البلاد الحجر الصحي.وأوضحت السلطات الإيطالية أنها سجلت 875 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 224،760 حالة حتى اليوم، فيما تخطى إجمالي الوفيات 31 ألف حالة.وأعلنت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق اليوم، عن صدور مرسوم للسماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، كما سيسمح بالسفر عبر المناطق، ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه.وأصر رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ومن المقرر فتح المتاجر في 18 مايو الجاري، وسط مخاوف من حدوث موجات جديدة من الوباء.وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا لمنع التنقل داخليا في مارس الماضي، منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير الماضي لديها.