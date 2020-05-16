تركيا تتجاهل تفشي كورونا وتعلن عودة السياحة خلال أيام

أعلن وزير السياحة التركي، محمد نوري أرسوي، مساء اليوم، عن استئناف حركة السياحة داخليا في 28 مايو الجاري «إذا لم يحدث طارئ»، في تجاهل من حكومة أردوغان لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر من أعلى 10 دول تسجيلا للإصابات بالوباء.وقال أرسوي، إنه يعتقد أن السياحة الخارجية في بعض الدول ستبدأ بعد منتصف يونيو، وفق وكالة الأناضول التركية.وتحاول حكومة رجب أردوغان الترويج بأن الدول ستعيد تنشيط السياحة متجاهلة تفشي الوباء من أجل تعزيز اقتصاده المتداعي، حيث طلب مساعدات مالية من عدة دول لإنقاذ الليرة المستمرة في الانهيار.وسبق أن كشفت وسائل إعلام تركية عن أن الفنادق في مدينة أنطاليا السياحية بدأت الاستعدادات لموسم الصيف، حيث أعادت تصميم منشآتها بإجراءات إضافية متعلقة بالصحة والنظافة ضد فيروس كورونا المستجد.وسوف تتمكن الفنادق من إعادة الفتح بعدما تستوفي قواعد السلامة والحصول على شهادات صحة تطلبها الحكومة، وتشمل الإرشادات وضع كاميرات حرارية عند الفنادق وتطهير الأمتعة ومفاتيح الغرف، ومراعاة وجود مسافة متر ونصف المتر بين مقاعد الشمس.وتتعرض حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب إصرارها على إعادة فتح البلاد وعودة السياحة رغم تخطي إصابات كورونا 130 ألف إصابة، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة.