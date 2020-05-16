الرئيس الجزائري يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، يرأس حاليا اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.واكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان عن الاجتماع في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون ذكر جدول أعماله أو مخرجاته.ومن المرجح أن يكون الاجتماع الذي ضم كبار القادة السياسيين والعسكريين قد تناول الجبهة الداخلية في ظل تطورات الوضع الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا.كما يتوقع أن يبحث الاجتماع أيضا، الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، وأيضا الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا في ظل استمرار الاقتتال الداخلي في هذا البلد.وترفض الجزائر الحل العسكري والتدخل الأجنبي في ليبيا، حيث أكدت في أكثر من مرة على تمسكها بحل سياسي توافقي يقود إلى بناء مؤسسات شرعية للدولة الليبية.