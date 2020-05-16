الجزائر تقدم 29 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى النيجر

توجهت طائرة عسكرية جزائرية محملة بـ29 طنًا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية، اليوم السبت، إلى مطار نيامي بالنيجر، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بولاية البليدة (شمال) في رابع عملية شحن ونقل للمساعدات الإنسانية تقدمها الجزائر إلى النيجر.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه "في إطار شحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، تواصل طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية لليوم الرابع على التوالي في شحن ونقل مساعدات قدمها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر".وأضاف البيان "انطلقت اليوم من القاعدة الجوية بوفاريك باتجاه مطار نيامي بالنيجر، طائرة عسكرية محملة بـ29 طنا من مواد غذائية مختلفة ومعدات صيدلانية".وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية تأتي في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين.