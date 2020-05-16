هطول أمطار غزيرة بمركز إدفو (صور)

شهد مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مع تساقط خفيف لكرات من الثلج الصغيرة.واجتاحت محافظة أسوان وباقي المراكز، مساء اليوم السبت، عاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال، ما أدى إلى انخفاض نسبي للرؤية، وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق التابعة لهذه المراكز.وشهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، موجة من الطقس الحار، ولكن لم تؤثر على الحركة المرورية، أو طبيعة الحركة في الشوارع.يذكر أنه خلال الأيام الماضية شهدت محافظة أسوان، هطول أمطار خفيفة بعض المراكز من أبرزها مركز نصر النوبة، مصاحبة لرياح بسيطة، فضلا عن عاصفة ترابية متوسطة.