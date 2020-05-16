مذكرة تفاهم بين «الصحة العالمية» و«الأوليمبية» للسيطرة على الأمراض

وقعت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمديرها العام الدكتور تادروس ادهانوم، واللجنة الأوليمبية الدولية ممثلة برئيسها توماس باخ، اليوم السبت، فى جنيف مذكرة تفاهم من أجل المشاركة والتعاون معا للنهوض بالصحة العالمية بما في ذلك تعزيز النشاط البدني والسيطرة على الأمراض غير المعدية.وأكد مدير عام الصحة العالمية - في مؤتمر صحفى بهذه المناسبة - الدور المهم للغاية الذي تلعبه الرياضة في الوصول لأهداف الصحة العالمية ضمن أهداف التنمية لعام 2030، وزيادة النشاط البدني بنسبة 15 % خلال العقد القادم وأيضا دعم وتعزيز مشاركة الفتيات وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية.وأشار تادروس إلى أن التعاون بين منظمة الصحة واللجنة الأوليمبية الدولية بناء على مذكرة التفاهم سوف يشمل خمسة مناطق أساسية في العالم ومن خلال خطة عمل مخصصة لهذا الغرض.من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن نصائح منظمة الصحة فيما يتعلق وأوليمبياد طوكيو الذي تم تأجيله إلى العام القادم ساعدت اللجنة الأوليمبية الدولية في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت الصحيح..مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية تعول على نصائح منظمة الصحة فى الفترة القادمة من أجل إقامة الدورة الأولمبية القادمة فى بيئة آمنة للمشاركين والجمهور.