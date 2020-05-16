مثلجات وعصائر.. 7 إجراءات لحماية حديقة الحيوان من الحر الشديد

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تطبيق 7 إجراءات لمواجهة موجة الحر الشديد، والتي تستمر حتى الجمعة المقبلة، حتى لا تؤثر على الحيوانات البرية بمختلف الحدائق وهو ما يستلزم تقديم مشروبات باردة ومثلجة لعدد من الحيوانات التي لا تحمل درجات الحرارة الشديدة منذ السابعة صباحا مع تقليل الأغذية عالية البروتينات، وزيادة عدد الجور المائية في عدد من أماكن الإيواء، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بتغيير نظام الوجبات وتقديم المشروبات والعصائر المثلجة والفواكه المرطبه.وقررت إدارة حدائق الحيوان تنفيذ عدد من الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا لحماية العاملين بالحديقة ومنع إنتقال الفيروس بين العاملين بالحديقة منها القيام بتطهير ملابس العمال واستبدال ملابسهم بألبسة خاصة معقمة يتم توفيرها بمعرفة إدارة الحديقة للعاملين والأطباء مع استمرار إغلاق الحديقة أمام الزوار.وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن خطة مواجهة الحر بالمزيد من توفير أماكن للاستحمام للأسود والنمور والسباع، وتوفير جور إضافية لشرب المياه في أماكن الإيواء بالحديقة مثل الزرافة والإيل الأوروبي واللامات والكبش الأروى، بالإضافة إلي عمل " شاور" خاص للدببة، ومع ارتفاع الحرارة وقت الظهيرة يتم تقديم الأرز باللبن مع العسل ظهرا للدببة وتقديم اللحمة والشوربة في أول النهار.وأشار رئيس حدائق الحيوان في تصريحات اليوم السبت، إلى أن ارتفاع الحرارة يستوجب معاملة خاصة للزرافة، موضحًا انه مع بدء الحر يتم تقليل الأغذية المحتوية على نسبة عالية من البروتين، مع توفير المياه في أحواض إضافية مع ارتفاع درجات الحرارة لتقليل إحساس الزرافة بحرارة الطقس وتقديم حبوب البرتقال والتفاح.وأوضح رئيس حدائق الحيوان، إنه يتم تقديم الايس كريم والفاكهة باللبن للشمبانزي، وتقديم معلبات خاصة لسبع البحر تحتوي على سمك مجمد داخل عليه باردة ونفس الشيء يتم تقديمه للدببة والنمور والسباع، كوجبات خفيفة تقلل من الإحساس بدرجات الحرارة، كما يتم تقديم وجبات خاصة للدببة مثل الدب هاني وعنتر ونبيلة وفرح، وذلك بتقديم وجبات من الأسماك المجمده واللحمة المسلوقة والأرز باللبن والتمور والبطيخ والفراولة مع تقديم الخس منعا لتعرضها للإمساك.وأشار " رجائي"، إلى استمرار حالة الحزن على وجوه بعض الحيوانات بعد إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن ذلك ترك آثار سلبية شديدة على حيوانات الحديقة وخاصة القرود الكبيرة مثل الشمبانزي أو القرود الصغيرة والتي تعد الأكثر حزنا لأنها اعتادت على رؤية يومية للزوار، وهو ما يدفعها من الاقتراب من أي شخص داخل الحديقة خلال فترة النهار لأن "“الحيوانات لا تتحمل الفراغ" حسب وصفه.وأكد "رجائي"، أن جميع القرود بأسماءهم الشهيرة "جمعة" والقرد "الجيبون" والقرد "الكابوشي" يتم تقديم الفاكهة والخضروات في الصباح وتوفير فروع الأشجار للإحساس بالأمان والملاعبة طوال الليل وتقديم الجزر والموز صباحا، مع توزيع الفول السوداني والبلح علي فترات طوال اليوم، وتقديم فروع الأشجار نهاية اليوم كأحد أدوات التسلية.ولفت رئيس حدائق الحيوان إلي انه يتم تقديم اللبن لأسباب الأسود والسباع، بالإضافة إلي تقديم الشاي بالعسل صباحا مع الإفطار لـ"”الشمبانزي" وعدد من الأغذية المحتوية علي فيتامين سي ولكل شمبانزي طريقة في تفضيل الشاي بمكملاته سواء باللبن أو الشاي بالعسل.وأوضح "رجائي" أن الشمبانزي "مشمش"، يفضل تناول اللبن البودرة في صورة ملعقة يتم تقديمها له بالفم بينما يفضل الشمبانزي “البرنس وانجيي وجوليا وكوكو ” أي نوع من الشاي سواء بالعسل أو باللبن أو الشاي السادة، بينما يتم تقديم الخس والجزر والموز والتفاح والفراولة للشمبانزي مع كل وجبة إفطار.