349 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في أفغانستان

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفع إلى 6402 حالة، وذلك عقب تسجيل 349 إصابة جديدة.وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 168 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى تعافي 745 حالة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى الإصابة بعدة أعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب، وتسبب الفيروس في إصابة نحو 4 ملايين شخص حول العالم ووفاة أكثر من 300 ألف.