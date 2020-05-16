وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: «انتظروا اجتماع غدًا»

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رسالة طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاء فيها: "احنا طلاب 3 ثانوي بنطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة"، قائلا: "انتظرونا غدا الأحد 17 مايو إن شاء الله وسنعلن كافة التفاصيل".وكان شوقي أكد أن امتحانات الثانوية العامة، سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020، دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم.ومن المقرر أن يتم إعلان كل التفاصيل، غدا الأحد في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء، وكل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.يذكر أن جدول الثانوية العامة المعتمد على النحو التالي:يوم الأحد 7 يونيو 2020: مادتي لغة عربية وتربية دينيةيوم الثلاثاء 9 يونيو 2020: مادتي الاقتصاد والإحصاءيوم الخميس 11 يونيو 2020: مادة اللغة الأجنبية الأولىيوم الأحد 14 يونيو 2020: مادة الديناميكايوم الثلاثاء 16 يونيو 2020: مواد الأحياء والإستاتيكا والفلسفةيوم الأحد 21 يونيو 2020: مادتي الفيزياء والتاريخيوم الخميس 25 يونيو 2020: مادتي الكيمياء والجغرافيايوم الأحد 28 يونيو 2020: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةيوم الخميس 2 يوليو 2020: مواد الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعيوم الأحد 5 يوليو 2020: مادة الجبر والهندسة الفراغية