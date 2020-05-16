وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: «انتظروا اجتماع غدًا»
السبت 16/مايو/2020 - 10:30 ص
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رسالة طلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاء فيها: "احنا طلاب 3 ثانوي بنطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة"، قائلا: "انتظرونا غدا الأحد 17 مايو إن شاء الله وسنعلن كافة التفاصيل".
وكان شوقي أكد أن امتحانات الثانوية العامة، سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020، دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر أن يتم إعلان كل التفاصيل، غدا الأحد في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء، وكل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.
يذكر أن جدول الثانوية العامة المعتمد على النحو التالي:
يوم الأحد 7 يونيو 2020: مادتي لغة عربية وتربية دينية
يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020: مادتي الاقتصاد والإحصاء
يوم الخميس 11 يونيو 2020: مادة اللغة الأجنبية الأولى
يوم الأحد 14 يونيو 2020: مادة الديناميكا
يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020: مواد الأحياء والإستاتيكا والفلسفة
يوم الأحد 21 يونيو 2020: مادتي الفيزياء والتاريخ
يوم الخميس 25 يونيو 2020: مادتي الكيمياء والجغرافيا
يوم الأحد 28 يونيو 2020: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
يوم الخميس 2 يوليو 2020: مواد الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
يوم الأحد 5 يوليو 2020: مادة الجبر والهندسة الفراغية
وكان شوقي أكد أن امتحانات الثانوية العامة، سوف تعقد في موعدها المقرر 7 يونيو 2020، دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر أن يتم إعلان كل التفاصيل، غدا الأحد في مؤتمر صحفي يحضره رئيس الوزراء، وكل من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإعلام.
يذكر أن جدول الثانوية العامة المعتمد على النحو التالي:
يوم الأحد 7 يونيو 2020: مادتي لغة عربية وتربية دينية
يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020: مادتي الاقتصاد والإحصاء
يوم الخميس 11 يونيو 2020: مادة اللغة الأجنبية الأولى
يوم الأحد 14 يونيو 2020: مادة الديناميكا
يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020: مواد الأحياء والإستاتيكا والفلسفة
يوم الأحد 21 يونيو 2020: مادتي الفيزياء والتاريخ
يوم الخميس 25 يونيو 2020: مادتي الكيمياء والجغرافيا
يوم الأحد 28 يونيو 2020: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
يوم الخميس 2 يوليو 2020: مواد الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
يوم الأحد 5 يوليو 2020: مادة الجبر والهندسة الفراغية