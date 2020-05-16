أستاذ مناعة: التباعد الاجتماعي شرط أساسي لتطبيق خطة التعايش مع كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الدولة وضعت خطة من ثلاثة مراحل كل مرحلة تراعي الالتزام بأساليب الوقاية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه من أجل الخروج من مرحلة متشددة إلى أخرى متوسطة يلزم ضرورة انخفاض أعداد المصابين بالفيروس على مدى أسبوعين متتاليتين، موضحًا أن المرحلة المتوسطة تتضمن الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية بعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي.وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع يفكر في إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد فمن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل النظافة لمواجهة فيروس كورونا، ما من شأنه الحفاظ على الصحة وفي الوقت نفسه القيام ببعض النشاطات التي تعيد الحياة الاقتصادية دون خسائر.وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة، أن المقصود بالوقاية هو عدم وجود تقارب جسدي وغير ذلك سيساعد على انتقال العدوى بين الناس عن طريق الرذاذ، وضرورة ارتداء الكمامات، حيث تهدف كل هذه الإجراءات لسلامة صحة المواطن، موضحًا أن كل الدول وضعت لنفسها خطة للتعايش مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التباعد الاجتماعي يعتبر شرطًا أساسيًا لتطبيق خطة التعايش مع كورونا.وأشار إلى أن بريطانيا وضعت خطة للتعايش مع كورونا مكونة من 5 مراحل، مؤكدًا أن خطة التعايش التي وضعتها الحكومة ممتازة، حيث تتضمن كل مرحلة تقييمًا عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى الوعي الصحي، وهذه شروط الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.