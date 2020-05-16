رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مناعة: التباعد الاجتماعي شرط أساسي لتطبيق خطة التعايش مع كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 10:19 ص
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
طباعة
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الدولة وضعت خطة من ثلاثة مراحل كل مرحلة تراعي الالتزام بأساليب الوقاية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه من أجل الخروج من مرحلة متشددة إلى أخرى متوسطة يلزم ضرورة انخفاض أعداد المصابين بالفيروس على مدى أسبوعين متتاليتين، موضحًا أن المرحلة المتوسطة تتضمن الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية بعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع يفكر في إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد فمن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل النظافة لمواجهة فيروس كورونا، ما من شأنه الحفاظ على الصحة وفي الوقت نفسه القيام ببعض النشاطات التي تعيد الحياة الاقتصادية دون خسائر.

وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة، أن المقصود بالوقاية هو عدم وجود تقارب جسدي وغير ذلك سيساعد على انتقال العدوى بين الناس عن طريق الرذاذ، وضرورة ارتداء الكمامات، حيث تهدف كل هذه الإجراءات لسلامة صحة المواطن، موضحًا أن كل الدول وضعت لنفسها خطة للتعايش مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التباعد الاجتماعي يعتبر شرطًا أساسيًا لتطبيق خطة التعايش مع كورونا.

وأشار إلى أن بريطانيا وضعت خطة للتعايش مع كورونا مكونة من 5 مراحل، مؤكدًا أن خطة التعايش التي وضعتها الحكومة ممتازة، حيث تتضمن كل مرحلة تقييمًا عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى الوعي الصحي، وهذه شروط الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا.. أطباء يكشفون: لماذا بدأ «كورونا» فى قتل الشباب وصغار السن؟

اتهامات بالجملة ضد أحمد فلوكس تنتهى بضرب رجل أمن

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

«الوزراء» يرد على 7 شائعات حول كورونا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مواطنة بجنوب إفريقيا تطالب برفع الحظر على السجائر بسبب كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
المزيد

الثقافة

مهرجان «أفروليت».. كُتاب أفريقيا يواجهون إجراءات كورونا

مكتبات الشارقة تقدم مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية الافتراضية

نائب يطلق مبادرة لتشجيع العلماء على إيجاد علاج لـ«كورونا»

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»