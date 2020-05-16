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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسل «الفتوة» الحلقة 23.. ياسر جلال يطرد أحمد خالد صالح

السبت 16/مايو/2020 - 05:56 ص
مسلسل «الفتوة» الحلقة
مسلسل «الفتوة» الحلقة 23
حسين الجندي
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يقدم لكم "الدستور" تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم، وذلك بمشهد بين عزمي أبو شديد (الفنان أحمد صلاح حسني)، والمعلم سيد اللبان فتوة المدبح، حيث اتفقا على المشاركة من أجل قتل حسن الجبالي.

تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل الفتوة

واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من حسن الجبالي، الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، وزوجته ليل (الفنانة مي عمر)، عقب ليلة زفافهم ليعبرا لبعضهما عن حبهما، بينما دخلت والدته "حورية" (الفنانة أنغام سالوسة) لتهنئهما بالزواج، حيث كشفت له أن فرج (الفنان ضياء عبدالخالق) ينتظره بالخارج، حيث أن هناك مظلمة في الحارة.

وانتقل المشهد لحفل زفاف الشيخ مبروك (الفنان أحمد خالد صالح) وشكر (الفنانة هنادي هاني مهنا)، والذي حضره أهل الجمالية، بينما ظهر حسن الجبالي وكيلا للعروسة، ليكشف "حسن الجبالي" أن أحمد خالد صالح بالفعل ليس نجل الشيخ هلال، ولكنه كان يساعده، بينما نجله الحقيقي كان مسافرا ولا يراعي والده، وقد جاء من أجل الذهب، وتغير بعدما رأي شكر وأراد أن يبدأ بحياة جديدة، بينما طلب منه حسن الجبالي أن يخرج بعيدا عن الجمالية.

بينما كشفت ابنة حسن الجبالي نورا (الفنانة ليلي أحمد زاهر) عن أنها تكره "ليل" زوجة أبيها، وذلك خلال جلسة جمعت بينهما، وبين عبده اللبان ابن سيد اللبان، طليق ليل، الشخصية التي يجسدها الفنان محمود عمرو ياسين، ويؤكد لها أنه سوف يتزوجها غصب عن أي شخص.

ومسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومحمود حافظ وآحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلي احمد زاهر وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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