أسعار العملات في البنوك اليوم السبت 16-5-2020
السبت 16/مايو/2020 - 04:58 ص
وسام عطيةطباعة
يبحث الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار الدولار في البنوك المصرية للأطمئنان على أسواقهم الشرائية، وهنا في "الدستور" نقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم السبت 16 - 5 - 2020:
البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
اليورو 16.91 - 17.13
الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52
فرنسك سويسري 16.08 - 16.28
الدينار الكويتي 49.47 - 51.09
الريـال السعودي 4.10 - 4.20
درهم إماراتي 4.25 - 4.29
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.70 - 15.80
جنيه إسترليني 19.27 - 19.56
دينار كويتي 48.48 - 50.83
ريـال سعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.29
اليورو 16.90 - 17.16
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.68 - 15.78
يورو 16.91 - 17.17
جنيه إسترليني 19.26 - 19.52
فرنك سويسري 16.08 - 16.32
كرون دنماركي 2.26 - 2.30
دينار كويتي 49.47 - 51.09
ريـال سعودي 4.102 - 4.20
أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار أمريكي 15.69 - 15.79
يورو 16.95 - 17.13
جنيه إسترليني 19.42 - 19.63
ريـال سعودي 4.10 - 4.20
دينار كويتي 48.41 - 51.03
درهم إماراتي 4.21 - 4.29
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80
ريـال سعودي 04.16 - 04.20
جنيه إسترليني 19.23 - 19.45
اليورو 17.16 - 17.00
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
دينار كويتي 51.55 - 52.23
الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80
ريـال سعودي 04.16 - 04.21
جنيه إسترليني 19.23 - 19.43
اليورو 17.0251 - 17.1541
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.69 - 15.81
اليورو 17.02 - 17.16
جنيه إسترليني 19.28- 19.44
دولار كندي 11.18 - 11.27
ريـال سعودي 04.17- 04.21
دينار كويتي 50.6777 - 51.24