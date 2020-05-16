أسعار العملات في البنوك اليوم السبت 16-5-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم السبت 16 - 5 - 2020:



البنك الأهلي المصري



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أسعار العملات الأجنبية في بنك الإسكندرية



بنك قناة السويس



أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول



أسعار العملات بالبنك المركزي



يبحث الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار الدولار في البنوك المصرية للأطمئنان على أسواقهم الشرائية، وهنا في "الدستور" نقدم لكم تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري.شراء- بيعالدولار الأمريكي 15.68 - 15.78اليورو 16.91 - 17.13الجنيه الإسترليني 19.26 - 19.52فرنسك سويسري 16.08 - 16.28الدينار الكويتي 49.47 - 51.09الريـال السعودي 4.10 - 4.20درهم إماراتي 4.25 - 4.29شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.70 - 15.80جنيه إسترليني 19.27 - 19.56دينار كويتي 48.48 - 50.83ريـال سعودي 4.08 - 4.20درهم إماراتي 4.19 - 4.29اليورو 16.90 - 17.16شراء - بيعالدولار الأمريكي 15.68 - 15.78يورو 16.91 - 17.17جنيه إسترليني 19.26 - 19.52فرنك سويسري 16.08 - 16.32كرون دنماركي 2.26 - 2.30دينار كويتي 49.47 - 51.09ريـال سعودي 4.102 - 4.20شراء - بيعالدولار أمريكي 15.69 - 15.79يورو 16.95 - 17.13جنيه إسترليني 19.42 - 19.63ريـال سعودي 4.10 - 4.20دينار كويتي 48.41 - 51.03درهم إماراتي 4.21 - 4.29شراء - بيعدينار كويتي 58.18 - 58.50درهم إماراتي 04.77 - 04.81الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80ريـال سعودي 04.16 - 04.20جنيه إسترليني 19.23 - 19.45اليورو 17.16 - 17.00دينار كويتي 51.55 - 52.23الدولار الأمريكى 15.70 - 15.80ريـال سعودي 04.16 - 04.21جنيه إسترليني 19.23 - 19.43اليورو 17.0251 - 17.1541شراء - بيعالدولار الأمريكى 15.69 - 15.81اليورو 17.02 - 17.16جنيه إسترليني 19.28- 19.44دولار كندي 11.18 - 11.27ريـال سعودي 04.17- 04.21دينار كويتي 50.6777 - 51.24