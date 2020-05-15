الأوقاف تحيي ليلة القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات إلكترونيًا

تحيي وزارة الأوقاف ليلة القدر، الثلاثاء المقبل، ٢٦ رمضان، بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين، مع كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها.وتبدأ الاحتفالية من التاسعة مساء ليلة الأربعاء ٢٧ رمضان، وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى، عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية، ومنصتها العلمية، وعلى صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التابعة للوزارة، وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب، وعبر تطبيق وعي، وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا، وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.