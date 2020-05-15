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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سناء منصور: مفيد فوزي وراء خطوات نجاحي الأولى

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:33 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
رباب الأهواني
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قالت الإعلامية سناء منصور، إن الإعلامي مفيد فوزي هو سر خطواتها الأولى في سلم النجاح، لافتة إلى أنه كان معدا لعدد من البرامج التي كانت تقدمها.

وأضافت الإعلامية سناء منصور خلال لقائها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أنها تعلمت على يد الإعلامية آمال فهمي، والأستاذ طاهر أبو زيد، مؤكدة أنها استقت من نجاح كل تلك الشخصيات الكبيرة والناجحة، حتى تكونت شخصية سناء منصور.

وأعربت الإعلامية سناء منصور عن فخرها بعمل حوار مع أحد رموز الإذاعة المصرية "بابا شارو".

وأوضحت، أنها قالت لإحدى الإذاعيات الكبار، إن طبقة صوتها مرتفعة وقد تزعج المستمعين، ونصحتها بأن تتحدث خلف الميكروفون من طبقة مختلفة غير الطبقة التي تتحدث منها، ولكنها رفضت ذلك واعتبرت ذلك تدخلا غير مقبولا في عملها.

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