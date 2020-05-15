هل قياس الملابس بالمحلات ينقل فيروس كورونا؟

مع اقتراب موعد عيد الفطر، ورغم معاناة العالم من جائحة كورونا المستجد، إلا أن العديد من المصريين عجزوا عن التخلي عن عادتهم بشراء ملابس جديدة خاصة للأطفال، والسؤال الذي شغل بال كثيرين: هل قياس الملابس في المحلات آمن أم أنه يمكن أن يتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا؟وقال الدكتور طلعت البهلول، خبير السلامة والصحة الوقائية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى»، إنه لاحظ تزاحم الناس على محلات الملابس، مشيرًا إلى أنها تكون آمنة في حال تعقيمها، لأنه من الممكن أن يعلق بها فيروس كورونا حال قام شخص مصاب بالعطس أو الكحة وانتقل الرذاذ لها.ولفت البهلول إلى أنه من الضروري تعقيم الملابس، كما أنه لا بد من قياس درجة حرارة كل شخص يدخل المول أو المحل.من ناحيته، قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إنه يتم تعقيم محلات الملابس يوميا، ويحرص أصحاب المحلات على عدم التزاحم فيها، كما أنه يتم توفير جوانتيات يرتديها العاملون داخل المحلات، مشيرا إلى أن احتمالية نقل الملابس فيروس كورونا تكاد تكون معدومة.