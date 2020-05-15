مايسة شوقي: أزمة كورونا ستستمر فترة طويلة

قالت مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بطب جامعة القاهرة، إن أزمة فيروس كورونا ستستمر فترة طويلة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليًا يجب أن تستمر معنا لمدة عامين، مشددًا على ضرورة التعايش مع الأمر.وأضافت مايسة شوقي، خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن إعلان وزارة الصحة خريطة التعايش مع فيروس كورونا جاء بناء على الإصابات اليومية، بالإضافة إلى ضغط عدد الحالات اليومية على الخدمات الصحية.وأشارت رئيس قسم الصحة العامة بطب جامعة القاهرة إلى أن خطة التعايش مع فيروس كورونا التي أقرها مجلس الوزراء مرنة، كما أن رئيس الوزراء يتابع أرقام الإصابات يوميا من خلال الخريطة الصحية.كما شددت بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حتى يتم التقليل من نسبة التوتر، معقبة: هناك طرق كثيرة لتقليل التوتر يمكن أن نقوم بها.وشددت على ضرورة تواجد ماء وصابون، بالإضافة إلى المطهرات في الجامعات والمدارس، وايضا في المؤسسات الحكومية، متابعة: "حياتنا هتتغير للأفضل".