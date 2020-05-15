بعد ذكر قصته في «الاختيار».. من هو الشهيد رامي حسنين؟

قبل خروجه بالمدرعة، عانق كل واحد من الموجودين على حدة، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه، ورغم أنه كان ودودًا دائما مع الجميع إلا أن هذا العناق كان غريبًا، وهذا ما دفع الجميع إلى الشعور بأن هذه المرة هي النهاية وأن البطل الشهيد رامي حسنين لن يعود مرة أخرى، وهذا ما جسده مسلسل "الاختيار" في الحلقة 22، بطولة أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، وأحمد العوضي الذي يجسد دور عشماوي.العقيد رامي حسنين كان بالنسبة للكتيبة ١٠٣ صاعقة قائدًا ومعلمًا قويًا، سار على خطاه المنسي باعتباره القدوة والنموذج، وكانا يحاربان سويا خفافيش الظلام التى تريد تدمير الوطن.الشهيد العقيد رامى حسنين، تخرج فى الكلية الحربية، سلاح الصاعقة، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم تدرج فى المناصب العسكرية، وسافر عدة بعثات خارجية إلى إنجلترا وأوكرانيا، وحصل خلالها على تدريبات متقدمة فى الصاعقة.وبدأ العمل فى سيناء أواخر عام ٢٠١٥، حتى شغل منصب قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، بعد عودته من قوات حفظ السلام بالكونغو، كان لا يحب الوداع، لكن هذه المرة كما رأينا في أحداث المسلسل كان الوضع مختلفًا، فهناك شعور غريب سيطر عليه ودفعه دفعًا إلى زيارة كل أصدقائه ومعارفه فى مدينته "إيتاى البارود"، التابعة لمحافظة البحيرة، لعله الشعور بدنو الأجل.البطل خرج من منزله فى صباح يوم الأربعاء فى أواخر أكتوبر ٢٠١٦، وذهب إلى مقر قيادة وحدات الصاعقة بـ«أنشاص»، ثم سلم على كل زملائه وقادته، وعاد بعدها إلى المنزل لينهى يومه مع ابنتيه وزوجته، مرددًا عبارته الوحيدة لهم: «بادافع عن مصر وواخدين بالنا من دم الأبرياء»، ثم رحل فى صباح الجمعة إلى سيناء فى رحلة بلا عودة.جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار».. بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.