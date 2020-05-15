رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كحك العيد

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:49 م
برلنتي عبد الحميد
برلنتي عبد الحميد
ايهاب مصطفى
طباعة
أجرت مجلة الكواكب في عددها الصادر بتاريخ 7مايو 1957 حوارا مع برلنتي عبد الحميد أفصحت فيه عن أغرب قضية كادت ترفع عليها بسبب كحك العيد، وأنها تبادلت أكثر من 20 برقية مع منتج أحد أفلامها بسبب غيابها عن الاستوديو بسبب الكحك.

روت برلنتي عبد الحميد القصة كاملة قائلة:" كنت مرتبطة بالعمل في أحد الأفلام، وتوقف العمل في الفيلم بسبب يومي العيد، وكانت أمي اهتدت إلى طريقة حديثة لعمل كحك العيد، ونجحت بقوة، كان مذاق الكحك لا يقاوم، والحقيقة أنني ضعفت أمامه، أكلت واحدة وواحدة ثم أخرى وأخرى، ورحت أكل منه كأنني لم أتذوق كحكًا من قبل، حتى وصلت إلى عشر كحكات كاملات، وكان نتيجة ذلك أنني أصبت باضطرابات شديدة في المعدة في ثالث أيام العيد، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن أذهب فيه للتصوير، واستدعيت الطبيب الذي حضر في اللحظة التي دخل فيها مندوب منتج الفيلم يستحثني على الإسراع في ارتداء الملابس والذهاب للاستوديو، وبعد أن وقع الطبيب الكشف أعلن أنني في حاجة لراحة لمدة اسبوع حتي يتم تنظيم أمعائي من جديد بعد أن أرهقتها بأكل الكحك".

وتابعت عبد الحميد: "ونقل مندوب المنتج كلام الطبيب للمنتج والمخرج اللذين ثارا وأرسلا لي برقية يحملاني فيها مسئولية تعطيل العمل، فأرسلت إليهم ردا على هذه البرقية أنفي المسئولية عني وأعلن أن المسئول هو الكحك".

وبلغ عدد البرقيات التي تبادلناها أكثر من عشرين برقية، وبعد يومين استطعت أن أغادر الفراش وذهبت إلى الاستوديو فوجدت في انتظاري مندوب من نقابة المسرح والسينما لإجراء تحقيق معي عن سبب تخلفي عن الاستوديو بعد أن قدم المخرج شكوى للنقابة، وذكرت الحقيقة للمندوب كاملة وقدمت له شهادة الطبيب الذي قال إن الإفراط في أكل الكحك يعد السبب فيما عانيته بعد ذلك من اضطراب في الهضم والأمعاء.

ورأى المنتج أنه ليس هناك داع للاستمرار في إجراءاته بعد أن أصبح الفيلم معدا للعرض في موعده فقرر أن يتنازل عن شكواه، وقررت أنا أيضًا ألا أتذوق كحك العيد تجنبا لدوشة الدماغ وحرصا على سلامة أمعائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كحك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

اكتشاف 6 آلاف مقبرة قديمة عمرها نحو 2500 عام جنوب غربى الصين

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
المزيد

الثقافة

«صوت الطبول من بعيد».. ما لم يُكتب من قبل عن الحرب العراقية الإيرانية

فى ذكرى النكبة.. الفنان محمود خليلى: فلسطين بالنسبة لنا هى البوصلة

كل يوم قصيدة.. «المساكين» لـ فوزي العنتيل في «بيت وسيلة»

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم