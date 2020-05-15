«التعليم» تعلن طرق تسليم البحوث إلكترونيًا للطلاب المصريين فى الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق تسليم البحوث إلكترونيا للطلاب المصريين في الخارج من الصف الثالث الابتدائي حتي الثاني الثانوى؛ لمن لم يستطع تسليم البحث ورقيا حتي يوم الاثنين 18 مايو 2020.ويمكن للطلاب التسجيل لأبنائنا في الخارج على منصة إدمودو1_قم أولا بالحصول على رقم الجلوس وأكواد الفصل الافتراضي من خلال الرابط التالي http:seat.sabread.emis.gov.eg2_قم بالدخول على منصة الادمودو https:edmodo.erg3_ قم بالنقر على الاشتراك في حساب مجاني أو اختر حساب الطالب4_اكمل البيانات "الاسم الأول_اسم الطالب_رمز الفصل _اسم المستخدم _كلمة السر مع مراعاة أن يتكون اسم المستخدم من رقم الجلوس +moe"خطوات رفع البحث علي منصة ادمودو1_بعد كتابة البحث علي الكمبيوتر أو بخط اليد ثم قم بتحويل الي صيغة PDF2_قم بتسمية ملف pdf3_سجل الدخول علي منصة ادمودو مع كتابة اسم المستخدم وكلمة السر السابق انشائها4_ستجد أيقونة المشروع البحثي 20192020 +الدولة5_بعد الضغط علي الأيقونة ستظهر نافذة رفع البحث6_قم برفع نسخة البحث بصيغة PDF علي منصة ادمودو مع كتابة ارقام الجلوس للطلاب المشاركين مع كتابة اسم الدولة في نافذة التفاصيل7_في حال وجود أي مشكلات فنية يمكن التواصل مع الدعم الفني طبقا لأرقام التليفون الواتس والبريد الإلكتروني المتاح على الموقع.