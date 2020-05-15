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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن طرق تسليم البحوث إلكترونيًا للطلاب المصريين فى الخارج

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:47 م
التعليم
التعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق تسليم البحوث إلكترونيا للطلاب المصريين في الخارج من الصف الثالث الابتدائي حتي الثاني الثانوى؛ لمن لم يستطع تسليم البحث ورقيا حتي يوم الاثنين 18 مايو 2020.

ويمكن للطلاب التسجيل لأبنائنا في الخارج على منصة إدمودو
1_قم أولا بالحصول على رقم الجلوس وأكواد الفصل الافتراضي من خلال الرابط التالي http:seat.sabread.emis.gov.eg
2_قم بالدخول على منصة الادمودو https:edmodo.erg
3_ قم بالنقر على الاشتراك في حساب مجاني أو اختر حساب الطالب
4_اكمل البيانات "الاسم الأول_اسم الطالب_رمز الفصل _اسم المستخدم _كلمة السر مع مراعاة أن يتكون اسم المستخدم من رقم الجلوس +moe"

خطوات رفع البحث علي منصة ادمودو
1_بعد كتابة البحث علي الكمبيوتر أو بخط اليد ثم قم بتحويل الي صيغة PDF
2_قم بتسمية ملف pdf
3_سجل الدخول علي منصة ادمودو مع كتابة اسم المستخدم وكلمة السر السابق انشائها
4_ستجد أيقونة المشروع البحثي 20192020 +الدولة
5_بعد الضغط علي الأيقونة ستظهر نافذة رفع البحث
6_قم برفع نسخة البحث بصيغة PDF علي منصة ادمودو مع كتابة ارقام الجلوس للطلاب المشاركين مع كتابة اسم الدولة في نافذة التفاصيل
7_في حال وجود أي مشكلات فنية يمكن التواصل مع الدعم الفني طبقا لأرقام التليفون الواتس والبريد الإلكتروني المتاح على الموقع.

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